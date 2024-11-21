От смерти спасла уникальная особенность: Под Ростовом мужчина выжил после удара ломом по голове благодаря толстому черепу

В Ростовской области отец двоих детей чуть не погиб во время завтрака в собственном доме. На него с ломом набросился 19-летний поклонник дочери. Все произошло в шесть часов утра 1 января.
Обвиняемого приговорили к пяти месяцам лишения свободы Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
«ХОРОШО, ЧТО НЕ НАШЕЛ ТОПОР».
— Я буду встречаться с твоей дочкой, — заявил парень Василию.
Отец удивился столь раннему визиту гостя, насторожило его и странное состояние молодого человека. Уже потом во время расследования выяснится: парень был под действием наркотиков. Василий попросил Ивана покинуть его дом. Но через два часа, когда семья завтракала, тот пришел опять.
— Иван отправился во двор, разыскал железную арматуру, длинна которой — один метр, а толщина — с большой палец взрослого человека, — рассказал официальный представитель Василия Николай Веретенников.
С ломом в руках Иван вновь зашел в дом и ударил главу семьи со спины в теменную область. Супруга отреагировал мгновенно. Женщина помогла мужу выхватить орудие из рук незваного гостя. Правда, при этом пострадала и сама.
— Хорошо, что напавший не нашел во дворе топор, который лежал неподалеку от лома, — уже спустя время сказал Василий.
Он сразу же написал заявление в полицию. Уголовное дело было возбуждено спустя три месяца по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В мировом суде Ивана признали виновным и назначили ему наказание в виде пяти месяцев лишения свободы.
Но пострадавший собирается обжаловать решение.
— Мы считаем, что необходимо переквалифицировать дело на более тяжкую статью «Покушение на убийство». Уже направили апелляцию в районный суд, — сказал его представитель. — К слову, головные боли и головокружение у пострадавшего не проходят до сих пор.
Об особенности строения черепа Василий узнал после медобследования. Фото: предоставлено официальным представителем.
ПОКА ШЛО СЛЕДСТВИЕ, СОВЕРШИЛ ДВЕ КРАЖИ.
По словам независимого судебно-медицинского эксперта Юрия Кириленкова, удивительно, что от такой травмы мужчина не погиб. Секрет в том, что у Василия уникальная особенность. В том месте, по которому попал лом, толщина черепа превышает норму в два раза.
— Это такая анатомическая особенность. Теменная кость у большей части людей на земле имеет толщину четыре-пять миллиметров, а у этого мужчины она составила 1,1 сантиметра. Кроме этого, на внутренней поверхности костей черепа отмечаются выраженные неровности рельефа в виде пальцевидных вдавлений, сосудистые борозды, что также является характерным признаком «толстой» кости черепа. Благодаря такой редкой особенности строения черепа он и остался жив. Согласно моему заключению, по голове было нанесено не менее четырех ударов.
Кстати, пока шло расследование, Иван, считает следствие, дважды обокрал Василия.
— Ему на тот момент не была избрана мера пресечения в виде ареста, он спокойно ходил по поселку. В первый раз из машины пропали 65 тысяч рублей, а во второй раз из дома вынесли ювелирные украшения. Пропали даже крестик, в котором крестили младшего ребенка, обручальное кольцо и десять тысяч рублей из детской копилки.
19-летнего дончанина задержали за два кражи Светлана Макеева.
В итоге Ивана поместили под стражу. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
— Мы в любом случае, сделаем все возможное, чтобы наказание за побои было более строгим. Если потребуется, дойдем и до Верховного суда РФ, — добавил Николай.