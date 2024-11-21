От смерти спасла уникальная особенность: Под Ростовом мужчина выжил после удара ломом по голове благодаря толстому черепу

— Ему на тот момент не была избрана мера пресечения в виде ареста, он спокойно ходил по поселку. В первый раз из машины пропали 65 тысяч рублей, а во второй раз из дома вынесли ювелирные украшения. Пропали даже крестик, в котором крестили младшего ребенка, обручальное кольцо и десять тысяч рублей из детской копилки.