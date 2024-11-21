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Ремонтировавший фуру житель Башкирии пострадал при взрыве газа

Все произошло во дворе жилого дома.

Источник: Комсомольская правда

Житель Благовещенска пострадал во время ремонта грузовика. Как сообщает МЧС по республики, мужчина занимался сварочными работами во вдоре жилого дома и вдруг произошел взрыв.

— В какой-то момент произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия 41-летний мужчина пострадал, — уточнили в МЧС.

На месте ЧП работает дознаватель ведомства, которому предстоит установить истинные причины инцидента.

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