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В доме предполагаемого организатора «голой вечеринки» прошли обыски

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В подмосковном доме продюсера Игоря Мишина, которого называют организатором «голой вечеринки», прошли обыски, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Источник: © РИА Новости

«Утром в четверг в загородном частном доме Мишина в элитном подмосковном поселке были проведены обыски», — сказал собеседник агентства.

В доме нашли некий сверток, его содержимое отправили на экспертизу.

«Нашли у него предположительно запрещенные вещества, но пришли изначально по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам», — пояснил источник.

В декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало резонанс в обществе. Участники вечеринки публично принесли извинения, клуб закрыли на 90 суток по решению суда.