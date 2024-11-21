В доме предполагаемого организатора «голой вечеринки» прошли обыски

«Утром в четверг в загородном частном доме Мишина в элитном подмосковном поселке были проведены обыски», — сказал собеседник агентства.
В доме нашли некий сверток, его содержимое отправили на экспертизу.
«Нашли у него предположительно запрещенные вещества, но пришли изначально по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам», — пояснил источник.
В декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало резонанс в обществе. Участники вечеринки публично принесли извинения, клуб закрыли на 90 суток по решению суда.