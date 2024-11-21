Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи самолет вышел из строя из-за незакрепленной багажной тележки

Из-за незакрепленной багажной тележки в аэропорту Сочи самолет Азимут вышел из строя. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшествия, пишет Ъ-Сочи со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани города.

Источник: Коммерсантъ

Самолет Sukhoi Superjet 100 (RA-89096) прибыл рейсом AZO5048 из Астрахани. В момент выгрузки багажа на месте стоянки произошла авария. Незакрепленная багажная тележка столкнулась с передней стойкой шасси, что привело к образованию трещины в композиционном материале размером 32 см. Предположительно, из-за этого самолет отстранили от эксплуатации.

Пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что специалисты проводят внутреннее расследование по факту самопроизвольного движения багажной тележки, в результате которого она столкнулась с самолетом. По итогам расследования будут приняты соответствующие административные меры.