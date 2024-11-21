В Сочи самолет вышел из строя из-за незакрепленной багажной тележки

Самолет Sukhoi Superjet 100 (RA-89096) прибыл рейсом AZO5048 из Астрахани. В момент выгрузки багажа на месте стоянки произошла авария. Незакрепленная багажная тележка столкнулась с передней стойкой шасси, что привело к образованию трещины в композиционном материале размером 32 см. Предположительно, из-за этого самолет отстранили от эксплуатации.