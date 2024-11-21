Мужчина разогнался на автомобиле до 130 км/ч и врезался в двигавшийся впереди Damas: погибла девочка

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы. Интересно, что виновник случившегося просил у судьи смягчить ему наказание и особенно отменить выплату морального и материального ущерба потерпевшей стороне.
Авария произошла 4 июня 2024 года на девятом километре трассы Коканд-Ташкент. Водитель Lacetti, возвращавшийся из Ангрена вместе с другом, сел за руль в состоянии усталости. Игнорируя ограничение скорости, он разогнался до 130 км/ч и врезался в заднюю часть Damas.
В результате столкновения водитель и пассажир Lacetti, водитель Damas и его несовершеннолетняя дочь получили тяжёлые и средней тяжести травмы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась от полученных травм.
Судебное разбирательство
На суде водитель Lacetti частично признал свою вину, заявив, что не может возместить материальный и моральный ущерб потерпевшей стороне. Он также просил суд о смягчении наказания. Однако его вина была полностью доказана.
Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека). Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением водительских прав на 3 года. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого в пользу потерпевших и их законного представителя 113 миллионов сумов в качестве компенсации материального и морального ущерба.