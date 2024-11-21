Мужчина разогнался на автомобиле до 130 км/ч и врезался в двигавшийся впереди Damas: погибла девочка

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека). Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением водительских прав на 3 года. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого в пользу потерпевших и их законного представителя 113 миллионов сумов в качестве компенсации материального и морального ущерба.