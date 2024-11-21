В Челябинске прошли обыски у коммунальщиков после падения ребенка в яму с кипятком

Кроме того, следователи провели обыски в муниципальном унитарном предприятии, а также у подрядчиков и субподрядчиков, ответственных за устранение коммунальной аварии на территории, где произошло ЧП. В рамках расследования изъята техническая документация и назначен ряд судебных экспертиз. Помимо директора допрошены другие сотрудники обслуживающей организаций. По результатам проверок будет решаться вопрос о привлечении должностных лиц к уголовной ответственности.