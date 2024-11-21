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В Челябинске прошли обыски у коммунальщиков после падения ребенка в яму с кипятком

В деле о падении ребенка в яму с кипятком появился подозреваемый.

Источник: прокуратура Челябинский области

Директор обслуживающей организации в Челябинске проходит подозреваемой по делу о падении ребенка в яму с кипятком. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— В настоящее время следователем СК России допрошена в качестве подозреваемой директор субподрядной организации, выполняющей работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, — рассказали в Следственном управлении.

Кроме того, следователи провели обыски в муниципальном унитарном предприятии, а также у подрядчиков и субподрядчиков, ответственных за устранение коммунальной аварии на территории, где произошло ЧП. В рамках расследования изъята техническая документация и назначен ряд судебных экспертиз. Помимо директора допрошены другие сотрудники обслуживающей организаций. По результатам проверок будет решаться вопрос о привлечении должностных лиц к уголовной ответственности.

Инцидент произошел 17 ноября во дворе дома № 112 по Комсомольскому проспекту. Мальчик гулял вечером с другом и упал в яму с кипятком, которая образовалась в результате коммунальной аварии. Пострадавшего с ожогами ног доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

После падения ребенка в яму с кипятком следователи возбудили уголовное дело. Расследование ведется по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

несчастный случай