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Мужчина погиб при пожаре в гараже в Костюковичах

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в гараже в Костюковичах. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

21 ноября в 12.33 в МЧС обратилась жительница Костюкович с просьбой открыть двери в гараже, расположенном в переулке Космонавтов. Когда спасатели прибыли на место вызова, открытого горения не наблюдалось. Встревоженная женщина пояснила, что ее 44-летний муж ушел из дома еще 18 ноября и пропал. Когда она решила проверить гараж, он оказался закрыт изнутри.

Открыв гараж, спасатели на полу без признаков жизни обнаружили пропавшего мужчину. В гараже были закопчены стены и повреждено имущество.

Причину пожара и все обстоятельства гибели мужчины еще предстоит установить специалистам.

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