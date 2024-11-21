Мужчина погиб при пожаре в гараже в Костюковичах

21 ноября в 12.33 в МЧС обратилась жительница Костюкович с просьбой открыть двери в гараже, расположенном в переулке Космонавтов. Когда спасатели прибыли на место вызова, открытого горения не наблюдалось. Встревоженная женщина пояснила, что ее 44-летний муж ушел из дома еще 18 ноября и пропал. Когда она решила проверить гараж, он оказался закрыт изнутри.



Открыв гараж, спасатели на полу без признаков жизни обнаружили пропавшего мужчину. В гараже были закопчены стены и повреждено имущество.



Причину пожара и все обстоятельства гибели мужчины еще предстоит установить специалистам.