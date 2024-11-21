Спортсменов оставили без квартир в Алматы

Суд принял во внимание, что Р., Н., К. стали бронзовыми призёрами Зимних Сурдлимпийских игр 2023 года в Эрзуруме (Турция). В соответствии с Правилами предоставления жилища чемпионам и призёрам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, утверждённых приказом министерства культуры и спорта, они обратились в уполномоченный орган. Однако в предоставлении им жилища из коммунального жилищного фонда им было отказано.