В центре Воронежа фрагменты фасада рухнули на тротуар, пострадала девушка

В обслуживающей дом управляющей компании «Борей» сообщили, что опасное место, где обрушился фасад, сейчас огородили лентой. Сейчас люди вынуждены обходить довольно обширный участок, куда преградили доступ, по проезжей части. В пятницу, 22 ноября, туда собираются пригонять вышку, чтобы отбивать другие потенциально опасные куски внешней облицовки. При этом масштабный ремонт дома пока маловероятен, несмотря на то, что старость конструкций объективно требует его.