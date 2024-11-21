В центре Воронежа фрагменты фасада рухнули на тротуар, пострадала девушка

Днем в четверг, 21 ноября, с дома № 15 на улице Плехановской обрушилась на тротуар часть фасада. По свидетельствам очевидцев, пострадала девушка, ее увезли в больницу. Позднее в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что в госпитализации она не нуждалась. Девушке оказали первую помощь. Она будет проходить амбулаторное лечение.
В обслуживающей дом управляющей компании «Борей» сообщили, что опасное место, где обрушился фасад, сейчас огородили лентой. Сейчас люди вынуждены обходить довольно обширный участок, куда преградили доступ, по проезжей части. В пятницу, 22 ноября, туда собираются пригонять вышку, чтобы отбивать другие потенциально опасные куски внешней облицовки. При этом масштабный ремонт дома пока маловероятен, несмотря на то, что старость конструкций объективно требует его.
Также сотрудник управляющей компании сообщил, что его уже опрашивал по телефону человек, представившийся сотрудником Следственного комитета. В то же время официальной информации по поводу ЧП со стороны регионального управления СК пока нет.
В государственной жилищной инспекции сообщили, что в течение 2024 года жалоб на состояние фасада не поступало. От жителей дома поступило только одно обращение. Но в нем ничего не говорилось о проблеме с фасадом. После инцидента 21 ноября сотрудники госжилинспекции провели в отношении управляющей домом организации профилактическое мероприятие. Специалистам УК напомнили о недопустимости нарушения обязательных требований.