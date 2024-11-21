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Вспыхнувшая занавеска стала причиной гибели жительницы Башкирии

В Башкирии женщина погибла из-за вспыхнувшей занавески.

Источник: Комсомольская правда

В селе Мраково Кугарчинского района произошел смертельный пожар в частном доме. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Хозяйка дома готовила на кухне суп. В какой-то момент занавеска загорелась и огонь стал быстро распространяться. Женщина побежала к мужу с криками «Пожар!». Мужчина же тяжело передвигался, поэтому сельчанка снова вернулась на кухню, которая вовсю полыхала, а дым заволок все помещение. Муж попытался потушить пожар, но получил сильные ожоги, а его супруга, надышавшись угарным газом, погибла.

Известно, что пострадавший с ожогами II и III степени экстренно доставлен в больницу.

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