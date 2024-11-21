Бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева отправили в колонию на 13 лет

Бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева приговорили к 13 годам колонии общего режима. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве, а также двух эпизодах особо крупной растраты. Другому фигуранту дела, экс-гендиректору «СКА-Арены» Игорю Забирану избрали 7,5 года колонии. Об этом пишет ТАСС.
— Также Лавленцев по решению суда должен выплатить 132,9 млн рублей штрафа, а Забиран — 54 млн рублей, — добавили в издании.
Дело экс-чиновника касалось его деятельности во время руководства строительной компании. В 2018 году он не полностью выполнил работы по контракту, касающегося строительства дороги Лобня — аэропорт Шереметьево и автомоста в подмосковных Мытищах, но деньги получил. В итоге 10 млн рублей он присвоил себе.
Потом он присвоил более 2,6 млрд рублей, которые получил на развитие бизнеса. Затем в его карман утекло еще свыше 30 млн рублей, которые предназначались на проведение технических работ по прокладке инженерных коммуникаций при реконструкции дворца культуры подмосковного Реутова.
Последний эпизод связан с проведением строительного контроля объектов культурного наследия в Калининграде, Севастополе и Кемерово. Тогда структура строительной компании заключила контракт с Фондом проектов социального и культурного назначения «Национальное и культурное наследие», который на тот момент возглавлял Забиран. Работы по договору не выполнили, а выплата в порядка 600 млн рублей была получена.