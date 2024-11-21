Бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева отправили в колонию на 13 лет

Последний эпизод связан с проведением строительного контроля объектов культурного наследия в Калининграде, Севастополе и Кемерово. Тогда структура строительной компании заключила контракт с Фондом проектов социального и культурного назначения «Национальное и культурное наследие», который на тот момент возглавлял Забиран. Работы по договору не выполнили, а выплата в порядка 600 млн рублей была получена.