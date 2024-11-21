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В Воронеже автобус врезался в ограждение, пропоровшее ему крышу, пострадали две женщины

На улице Остужева шофер «ЛиАЗа» врезался в ограждение, в больницу попали две пассажирки автобуса.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

В четверг, 21 ноября, в 16.05 у дома № 31 по улице Остужева случилась авария. 63-летний водитель «ЛиАЗа» маршрута № 59 врезался в металлическое ограждение дороги. Часть ограждения пробила крышу автобуса. Две пассажирки получили травмы. Их отвезли в больницу.

В городском управлении транспорта сообщили, что установленное в автобусе газовое оборудование во время ДТП не было повреждено.

Также в управлении напомнили, что при получении травм во время движения общественного транспорта пострадавшие пассажиры могут обратиться в страховую компанию. Информация о ней с указанием телефонов размещается в маршрутках, в случае необходимости ее также можно запросить у перевозчика. В транспортном предприятии, обслуживающем маршрут, заявили о готовности оказать помощь пострадавшим пассажиркам.