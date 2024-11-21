В Воронеже автобус врезался в ограждение, пропоровшее ему крышу, пострадали две женщины

Также в управлении напомнили, что при получении травм во время движения общественного транспорта пострадавшие пассажиры могут обратиться в страховую компанию. Информация о ней с указанием телефонов размещается в маршрутках, в случае необходимости ее также можно запросить у перевозчика. В транспортном предприятии, обслуживающем маршрут, заявили о готовности оказать помощь пострадавшим пассажиркам.