Подросток «заминировал» школу в Туркестанской области

Проверка учебного заведения в Жетысайском районе показала, что информация о якобы заложенном взрывном устройстве — ложная. Полицейские быстро установили личность звонившего. Это оказался ученик 11 класса.
«В настоящее время проводятся необходимые действия для выяснения всех обстоятельств инцидента», — рассказали в пресс-службе ДП региона.
В полиции напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом, исправительными работами, а также ограничением или лишением свободы до пяти лет. К уголовной ответственности за это преступление могут быть привлечены лица, достигшие 14 лет.