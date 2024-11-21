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Семью предполагаемых догхантеров задержали на Кутузовском проспекте в Москве

64-летнюю маму с 38-летним сыном поймали с поличным на площадке для выгула.

Плохая новость — пока их допросили и отпустили.

Подозрительное заметила одна из жительниц дома неподалёку во время прогулки с собакой 19 ноября. С её слов, пенсионерка в балаклаве и мужчина в капюшоне суетились на площадке. При них были большой пульверизатор и огромный пакет. Когда заметили собачницу — убежали.

На месте пахло химикатами, поэтому женщина сразу позвонила в полицию. Семью вычислили по горячим следам и задержали. Это пенсионерка Ольга К. и её сын Никита Ч. Предъявить им обвинения пока нельзя, поэтому сотрудники допросили, отпустили и организовали проверку.