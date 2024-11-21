Семью предполагаемых догхантеров задержали на Кутузовском проспекте в Москве

Плохая новость — пока их допросили и отпустили.
Подозрительное заметила одна из жительниц дома неподалёку во время прогулки с собакой 19 ноября. С её слов, пенсионерка в балаклаве и мужчина в капюшоне суетились на площадке. При них были большой пульверизатор и огромный пакет. Когда заметили собачницу — убежали.
На месте пахло химикатами, поэтому женщина сразу позвонила в полицию. Семью вычислили по горячим следам и задержали. Это пенсионерка Ольга К. и её сын Никита Ч. Предъявить им обвинения пока нельзя, поэтому сотрудники допросили, отпустили и организовали проверку.