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В Тоболе полицейские помогли спасти 71-летнюю бабушку

Полицейским Тобола пришлось проникнуть в квартиру женщины через балкон, чтобы спасти ее от инсульта, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, бригада скорой помощи не могла попасть в квартиру к 71-летней пенсионерке. Участковые инспекторы Арсен Копеев и Тлек Отегенов оперативно прибыли на место. Оценив ситуацию, полицейские решили попасть в квартиру через балкон второго этажа. Добраться до места они решили самым быстрым способом — по дереву.

«Когда Арсен открыл дверь, сотрудники скорой помощи немедленно оказали женщине медицинскую помощь и доставили ее в больницу. Племянница пострадавшей выразила искреннюю благодарность полицейским за их оперативность, решительность и профессионализм», — отметили в ведомстве.