В Тоболе полицейские помогли спасти 71-летнюю бабушку

Как рассказали в полиции, бригада скорой помощи не могла попасть в квартиру к 71-летней пенсионерке. Участковые инспекторы Арсен Копеев и Тлек Отегенов оперативно прибыли на место. Оценив ситуацию, полицейские решили попасть в квартиру через балкон второго этажа. Добраться до места они решили самым быстрым способом — по дереву.