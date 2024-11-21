Арест продлили еще двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Гадоев и Солиев обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), п. «б» ч. 3 ст. 205 (террористический акт, повлекший смерть человека), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч. 4 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенный организованной группой), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное организованной группой) УК РФ. Как сообщалось ранее, они являются боевиками группировки «Вилаят Хорасан», входящей в состав запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», и были этапированы в Москву из Дагестана в рамках уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле».