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В деревне Башкирии обнаружили человеческие останки

В Салаватском районе Башкирии в поле нашли человеческий череп.

Источник: Комсомольская правда

В Салаватском районе Башкирии обнаружили человеческий череп. На жуткую находку наткнулись на поляне между Малоязом и Татарским Малоязом недалеко от берега реки Юрюзань.

Как сообщает издание «На земле Салавата», на черепе был весь в дырках, судя по всему, он пролежал в земле долгое время. Страшную находку направили на экспертизу, чтобы установить, носит ли смерть человека криминальный характер.

— Установить личность погибшего очень сложно, тем более, что заявлений об исчезновении людей в округе не было, — ссылается издание на источника.

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