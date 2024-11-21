Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конституционный суд РФ подтвердил отказ в демобилизации по возрасту до 65 лет

Конституционный суд России подтвердил отказ в демобилизации по возрасту до 65 лет. До этого военнослужащий РФ обратился с требованием признать неконституционной статью о пределе воинской службы, но в удовлетворении жалобы бойцу отказали. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщила пресс-служба суда.

Источник: РИА "Новости"

Солдат с фамилией Михеевский заявлял, что статья 4 Федерального закона (ФЗ)-269 неконституционна. По его мнению, во время частичной мобилизации высшие офицеры могут уйти в отставку не ранее 70 лет, а максимальный возраст службы для остальных званий составляет 65 лет.

Его утверждения основаны на том, что некоторые добровольцы подписали контракт с Минобороны до вступления закона в силу, и в таком случае демобилизация возможна по достижении 50 лет. Конституционный суд не обнаружил противоречий в законе и отклонил запрос Михеевского, говорится в опубликованном документе.

15 ноября Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Министерству обороны с просьбой прояснить механизм демобилизации. По ее словам, призывная комиссия выносит решение об ошибочности мобилизации, оно доводится до командира части, а у него нет нужного механизма демобилизации.