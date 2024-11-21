Конституционный суд РФ подтвердил отказ в демобилизации по возрасту до 65 лет

Солдат с фамилией Михеевский заявлял, что статья 4 Федерального закона (ФЗ)-269 неконституционна. По его мнению, во время частичной мобилизации высшие офицеры могут уйти в отставку не ранее 70 лет, а максимальный возраст службы для остальных званий составляет 65 лет.
Его утверждения основаны на том, что некоторые добровольцы подписали контракт с Минобороны до вступления закона в силу, и в таком случае демобилизация возможна по достижении 50 лет. Конституционный суд не обнаружил противоречий в законе и отклонил запрос Михеевского, говорится в опубликованном документе.
15 ноября Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Министерству обороны с просьбой прояснить механизм демобилизации. По ее словам, призывная комиссия выносит решение об ошибочности мобилизации, оно доводится до командира части, а у него нет нужного механизма демобилизации.