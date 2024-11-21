Конституционный суд РФ подтвердил отказ в демобилизации по возрасту до 65 лет

Его утверждения основаны на том, что некоторые добровольцы подписали контракт с Минобороны до вступления закона в силу, и в таком случае демобилизация возможна по достижении 50 лет. Конституционный суд не обнаружил противоречий в законе и отклонил запрос Михеевского, говорится в опубликованном документе.