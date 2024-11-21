В Красноярском крае фура протаранила пассажирский автобус

На трассе Р-257 «Енисей» в районе деревни Верхняя Бирюса произошло серьёзное ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса маршрута № 589а «Красноярск — Шушенское». По предварительным данным МВД по Красноярскому краю, авария случилась из-за того, что 45-летний водитель фуры, двигаясь со стороны Балахты в направлении Дивногорска, не справился с управлением при выполнении поворота.
Грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, за рулём которого находился 50-летний водитель. В результате удара оба транспортных средства съехали с дороги в кювет.
В автобусе на момент происшествия находились 11 пассажиров. Один человек — водитель автобуса — получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для обследования. Информация о других пострадавших уточняется.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и руководство региональной Госавтоинспекции. Ведётся проверка для установления точных причин и обстоятельств произошедшего.