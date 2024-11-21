В Красноярском крае фура протаранила пассажирский автобус

На трассе Р-257 «Енисей» в районе деревни Верхняя Бирюса произошло серьёзное ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса маршрута № 589а «Красноярск — Шушенское». По предварительным данным МВД по Красноярскому краю, авария случилась из-за того, что 45-летний водитель фуры, двигаясь со стороны Балахты в направлении Дивногорска, не справился с управлением при выполнении поворота.