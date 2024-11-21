В Минске пенсионер с другом ошиблись машиной и поцарапали гвоздем чужую Тesla

Вообще, сначала минчане записали обидчику видео с угрозами, но оно не отправлялось в мессенджере. Поэтому мужчины приехали к должнику домой «на разговор». Во дворе дома они увидели припаркованную «Теслу», которая им показалась внешне похожей на машину обидчика. И тогда, чтобы запугать должника, раз разговор не состоялся, они повредили кузов иномарки гвоздем. И в этот момент из дома вышел настоящий владелец машины.