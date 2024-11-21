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В Уфе мужчина избежал тюрьмы за убийство 28-летней давности

В Уфе суд прекратил дело об убийстве почти 30-летней давности.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе мужчина, обвиняемый в убийстве 28-летней давности, смог избежать тюремного срока. Как рассказали в в пресс-службе судов Башкирии, из-за юридических тонкостей подсудимому очень повезло.

Установлено, что в 1996 году в Уфе на Комсомольской произошла разборка с огнестрельным оружием. Стрелявший в человека мужчина сумел скрыться. Он уехал за границу, а затем переехал на Смоленщину, сменил имя и взял фамилию супруги. Пять лет назад мужчина получил срок за разбой и похищение человека, тогда его данные попали в базу, а в этом году всплыло и старое дело. Мужчину доставили в Уфу, но через полтора месяца пришлось отпустить.

«По действующему законодательству за убийство может грозить до 15 лет лишения свободы. Но в 1996 году уголовное дело заводили еще по уголовному кодексу РСФСР, а там и наказание было мягче», — пояснили в суде.

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