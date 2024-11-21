В Уфе мужчина избежал тюрьмы за убийство 28-летней давности

Установлено, что в 1996 году в Уфе на Комсомольской произошла разборка с огнестрельным оружием. Стрелявший в человека мужчина сумел скрыться. Он уехал за границу, а затем переехал на Смоленщину, сменил имя и взял фамилию супруги. Пять лет назад мужчина получил срок за разбой и похищение человека, тогда его данные попали в базу, а в этом году всплыло и старое дело. Мужчину доставили в Уфу, но через полтора месяца пришлось отпустить.