В Уфе мужчина избежал тюрьмы за убийство 28-летней давности

В Уфе мужчина, обвиняемый в убийстве 28-летней давности, смог избежать тюремного срока. Как рассказали в в пресс-службе судов Башкирии, из-за юридических тонкостей подсудимому очень повезло.
Установлено, что в 1996 году в Уфе на Комсомольской произошла разборка с огнестрельным оружием. Стрелявший в человека мужчина сумел скрыться. Он уехал за границу, а затем переехал на Смоленщину, сменил имя и взял фамилию супруги. Пять лет назад мужчина получил срок за разбой и похищение человека, тогда его данные попали в базу, а в этом году всплыло и старое дело. Мужчину доставили в Уфу, но через полтора месяца пришлось отпустить.
«По действующему законодательству за убийство может грозить до 15 лет лишения свободы. Но в 1996 году уголовное дело заводили еще по уголовному кодексу РСФСР, а там и наказание было мягче», — пояснили в суде.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.