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Минимум четыре человека пострадали в Москве в результате шторма

Среди них — один подросток.

Источник: РИА "Новости"

По данным SHOT, дерево упало на голову 16-летней девушке, которая во время шторма была в Измайловском парке. А в Печатниках подобная история настигла 66-летнюю женщину, которая решила сходить в магазин, ей повредило руку. Недалеко от неё огромная ветка ударила по голове ещё одну молодую девушку.

В Покровском-Стрешнево мужчину не спасло даже то, что он был в машине. Дерево рухнуло на крышу, теперь у хозяина травма головы.

Всем пострадавшим скорая оказала помощь на месте. Серьёзных травм ни у кого нет, госпитализация не потребовалась.

Порывы ветра в Москве достигали 25 м/с. Ранее синоптики обещали, что за сутки выпадет 40% месячной нормы осадков.