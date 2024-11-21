Минимум четыре человека пострадали в Москве в результате шторма

По данным SHOT, дерево упало на голову 16-летней девушке, которая во время шторма была в Измайловском парке. А в Печатниках подобная история настигла 66-летнюю женщину, которая решила сходить в магазин, ей повредило руку. Недалеко от неё огромная ветка ударила по голове ещё одну молодую девушку.