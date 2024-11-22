Нижегородка второй раз стала жертвой мошенников

В Нижнем Новгороде 87-летняя пенсионерка второй раз попала в ловушку аферистов. Она обратилась в полицию после того, как перевела злоумышленникам 19 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как рассказала пожилая женщина сотрудникам правоохранительных органов, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Мужчина сообщил, что у заявительницы есть давно неиспользуемые счета, и предложил перевести средства с активной карты на «безопасный» счет, чтобы вывести деньги с этих старых счетов. Пенсионерка поверила звонившему и выполнила его инструкции.
Ранее, два года назад, женщина уже стала жертвой аналогичной схемы и потеряла пять миллионов рублей.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Ведется расследование.