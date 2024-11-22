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Нижегородка второй раз стала жертвой мошенников

Пожилая женщина уже лишилась крупной суммы по аналогичной схеме два года назад.

Источник: РИА "Новости"

В Нижнем Новгороде 87-летняя пенсионерка второй раз попала в ловушку аферистов. Она обратилась в полицию после того, как перевела злоумышленникам 19 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как рассказала пожилая женщина сотрудникам правоохранительных органов, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Мужчина сообщил, что у заявительницы есть давно неиспользуемые счета, и предложил перевести средства с активной карты на «безопасный» счет, чтобы вывести деньги с этих старых счетов. Пенсионерка поверила звонившему и выполнила его инструкции.

Ранее, два года назад, женщина уже стала жертвой аналогичной схемы и потеряла пять миллионов рублей.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Ведется расследование.