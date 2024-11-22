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В Воронеже и Рамонском районе ветер снес две остановки

У ЖК «Озерки» павильон упал прямо на «Ладу».

Источник: "Мой и твой Воронеж"

Вечером в четверг, 21 ноября, в Воронежской области разгулялся сильный ветер. Мощные порывы до 25 м/с создали немало проблем.

В Воронеже у ЖК «Озерки» в Левобережном районе ветер повалил остановку прямо на «Ладу-Гранту» и еще погнул шлагбаум. Капоту легковушки нужен серьезный ремонт. Еще один остановочный павильон упал в селе Ямное Рамонского района. Там он ничего и никого не придавил.

Источник: Ямное. Новости

Также деревья упали на провода возле магазина «Окей» на улице Шишкова, а еще днем из-за рухнувшего ствола возникла пробка на улице Ломоносова.

Кроме того, энергетики устраняют повреждения из-за порывов ветра в Бутурлиновском, Верхнехавском, Грибановском, Репьевском, Семилукском и Таловском районах.