В Воронеже и Рамонском районе ветер снес две остановки

В Воронеже у ЖК «Озерки» в Левобережном районе ветер повалил остановку прямо на «Ладу-Гранту» и еще погнул шлагбаум. Капоту легковушки нужен серьезный ремонт. Еще один остановочный павильон упал в селе Ямное Рамонского района. Там он ничего и никого не придавил.