В Воронеже и Рамонском районе ветер снес две остановки

Вечером в четверг, 21 ноября, в Воронежской области разгулялся сильный ветер. Мощные порывы до 25 м/с создали немало проблем.
В Воронеже у ЖК «Озерки» в Левобережном районе ветер повалил остановку прямо на «Ладу-Гранту» и еще погнул шлагбаум. Капоту легковушки нужен серьезный ремонт. Еще один остановочный павильон упал в селе Ямное Рамонского района. Там он ничего и никого не придавил.
Также деревья упали на провода возле магазина «Окей» на улице Шишкова, а еще днем из-за рухнувшего ствола возникла пробка на улице Ломоносова.
Кроме того, энергетики устраняют повреждения из-за порывов ветра в Бутурлиновском, Верхнехавском, Грибановском, Репьевском, Семилукском и Таловском районах.