Al Arabiya: США нанесли удар ракетами морского базирования по объектам хуситов

По их сведениям, американские военные корабли, дислоцированные в Красном море, выпустили по меньшей мере четыре ракеты. Их целью стали объекты хуситов в районе Эль-Матина, расположенном примерно в 90 км к югу от административного центра провинции. Информация о последствиях удара, в том числе возможных жертвах и пострадавших, не приводится.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.
В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian («Страж процветания») по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в различных провинциях Йемена.