В Саратове возбудили дело после падения остановочного павильона на женщину

Ранее региональная прокуратура сообщила, что вечером в четверг на улице Буровая в Саратове от сильных порывов ветра на женщину опрокинулась остановка общественного транспорта, пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.
«По факту смерти 46-летней женщины в результате опрокидывания остановочного павильона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 238 УК РФ “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека”, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как отмечает прокуратура региона в Telegram-канале, в ходе проверки предварительно установлено, что остановочный павильон установлен в 2014 году МУП «Городской центр размещения рекламы» и с ноября 2021 года находился на обслуживании у МБУ «Дорстрой».
«Прокуратура продолжает надзорные мероприятия по установлению обстоятельств и причин случившегося. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по ее завершении», — добавили в ведомстве.