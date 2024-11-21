В Саратове возбудили дело после падения остановочного павильона на женщину

Как отмечает прокуратура региона в Telegram-канале, в ходе проверки предварительно установлено, что остановочный павильон установлен в 2014 году МУП «Городской центр размещения рекламы» и с ноября 2021 года находился на обслуживании у МБУ «Дорстрой».