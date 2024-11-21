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В Саратове возбудили дело после падения остановочного павильона на женщину

САРАТОВ, 21 ноя — РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту гибели женщины, на которую упал остановочный павильон, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Источник: © РИА Новости

Ранее региональная прокуратура сообщила, что вечером в четверг на улице Буровая в Саратове от сильных порывов ветра на женщину опрокинулась остановка общественного транспорта, пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.

«По факту смерти 46-летней женщины в результате опрокидывания остановочного павильона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 238 УК РФ “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека”, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как отмечает прокуратура региона в Telegram-канале, в ходе проверки предварительно установлено, что остановочный павильон установлен в 2014 году МУП «Городской центр размещения рекламы» и с ноября 2021 года находился на обслуживании у МБУ «Дорстрой».

«Прокуратура продолжает надзорные мероприятия по установлению обстоятельств и причин случившегося. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по ее завершении», — добавили в ведомстве.

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