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Спецборт МЧС доставил в Москву 37 россиян и 19 белорусов из Ливана

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву эвакуированных из зоны конфликта в Ливане 37 россиян и 19 граждан Белоруссии. Об этом 21 ноября сообщили в ведомстве.

Источник: МЧС РФ

По данным МЧС, спецборт из Бейрута приземлился в аэропорту Домодедово. Эвакуация 56 человек, которые пожелали покинуть зону конфликта, проведена по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

В ведомстве добавили, что с начала гуманитарной миссии из Ливанской авиации МЧС России всего перевезены 305 человек.

Ранее, 7 ноября, в МЧС сообщили, что спецборт МЧС России доставит из Бейрута в Москву 89 россиян, которые пожелали покинуть зону конфликта. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

5 ноября российский спецборт эвакуировал 100 российских граждан и членов их семей. До этого, 25 сентября, в Кремле порекомендовали россиянам, находящимся в Ливане, покинуть территорию страны. На тот момент, согласно информации посольства Ливана, в ближневосточной стране находилось около 3 тыс. граждан России.

Эскалация боевых действий между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников движения, получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. С того момента Израиль продолжает уничтожать руководство шиитского движения и наносить удары по ливанской территории.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

МЧС