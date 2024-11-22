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В Волгоградской области суд изменил наказание осужденному за незаконный оборот наркотиков

Теперь жителю города Котельниково придется следующие 3 года 6 месяцев провести в колонии.

По сообщению объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, Волгоградский областной суд изменил приговор Котельниковского районного суда в отношении 47-летнего мужчины, осужденного по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Изначально фигурант получил 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком. Областной же суд отменил условное наказание и назначил 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, исключив из приговора применение ст. 73 УК РФ (о применении условного осуждения).