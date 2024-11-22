В Волгоградской области суд изменил наказание осужденному за незаконный оборот наркотиков

Изначально фигурант получил 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком. Областной же суд отменил условное наказание и назначил 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, исключив из приговора применение ст. 73 УК РФ (о применении условного осуждения).