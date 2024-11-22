В Волгоградской области передали в суд дело о ножевом ранении после ссоры

Установлено, что 9 сентября 2024 года после совместного распития алкоголя между ними возникла ссора, в ходе которой женщина ударила мужчину перочинным ножом в живот. Пострадавший был госпитализирован с проникающим ранением. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Волгоградской области.