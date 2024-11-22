Суд арестовал имущество Лавленцева и экс-главы «СКА Арена»

Тверской суд Москвы в четверг приговорил к 13 годам колонии Лавленцева за четыре эпизода растраты и мошенничества на сумму 3,3 миллиарда рублей, второму фигуранту — бывшему главе «СКА Арена» Игорю Забирану суд назначил 7,5 лет колонии. Также оба были оштрафованы на 132,9 миллиона и 54 миллиона рублей соответственно.