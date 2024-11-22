Суд арестовал имущество Лавленцева и экс-главы «СКА Арена»

Тверской суд Москвы в четверг приговорил к 13 годам колонии Лавленцева за четыре эпизода растраты и мошенничества на сумму 3,3 миллиарда рублей, второму фигуранту — бывшему главе «СКА Арена» Игорю Забирану суд назначил 7,5 лет колонии. Также оба были оштрафованы на 132,9 миллиона и 54 миллиона рублей соответственно.
Кроме того, у обоих арестовано имущество на общую сумму 1,4 миллиарда рублей, а всего по делу на 2,6 миллиарда.
Так, у Лавленцева арестовали счета, многочисленные участки, помещения, коттеджи, доли в трех фирмах, баню и даже тир, общая стоимость его арестованного имущества едва не дотянула до миллиарда и составила 992 миллиона 195 тысяч 821 рублей 21 копеек.
Что касается второго фигуранта, Игоря Забирана, среди его имущества под арест попали дома, участки, счета в рублях и валюте, а также три автомобиля — Toyota Land Cruiser, BMW и ВАЗ-2107. Его собственность суд оценил в 408 миллионов 24 тысячи рублей.
Кроме того, по делу были арестованы объекты близких осужденных, которые не являются фигурантами уголовного дела. Стоимость имущества составила чуть более 2 миллиардов рублей.
Лавленцев занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга по ЖКХ в 2013—2014 годах.