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Суд арестовал имущество Лавленцева и экс-главы «СКА Арена»

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал имущество осужденных за хищения 3,3 миллиарда рублей бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева и экс-главы «СКА Арена» Игоря Забирана на общую сумму более 1,4 миллиарда, следует из постановления суда.

Источник: © РИА Новости

Тверской суд Москвы в четверг приговорил к 13 годам колонии Лавленцева за четыре эпизода растраты и мошенничества на сумму 3,3 миллиарда рублей, второму фигуранту — бывшему главе «СКА Арена» Игорю Забирану суд назначил 7,5 лет колонии. Также оба были оштрафованы на 132,9 миллиона и 54 миллиона рублей соответственно.

Кроме того, у обоих арестовано имущество на общую сумму 1,4 миллиарда рублей, а всего по делу на 2,6 миллиарда.

Так, у Лавленцева арестовали счета, многочисленные участки, помещения, коттеджи, доли в трех фирмах, баню и даже тир, общая стоимость его арестованного имущества едва не дотянула до миллиарда и составила 992 миллиона 195 тысяч 821 рублей 21 копеек.

Что касается второго фигуранта, Игоря Забирана, среди его имущества под арест попали дома, участки, счета в рублях и валюте, а также три автомобиля — Toyota Land Cruiser, BMW и ВАЗ-2107. Его собственность суд оценил в 408 миллионов 24 тысячи рублей.

Кроме того, по делу были арестованы объекты близких осужденных, которые не являются фигурантами уголовного дела. Стоимость имущества составила чуть более 2 миллиардов рублей.

Лавленцев занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга по ЖКХ в 2013—2014 годах.