Вышла на балкон, а попасть назад уже не смогла. В Бурятии 2-летний малыш запер мать на холоде

— Держите лестницу наверху! — кричат спасатели жительнице Улан-Удэ республики Бурятия. Женщина даже и представить не могла, что окажется в ловушке в собственной квартире. 21 ноября около 16:20 в городскую диспетчерскую службу очевидцы сообщили о запертой на балконе женщине.
— В микрорайоне Энергетик женщина вышла на балкон без верхней одежды, а 2-летний ребенок закрыл дверь изнутри, — сообщили в комитете ГО и ЧС и ОБ администрации города Улан-Удэ.
Сибирячка оказалась без верхней одежды на холоде, ребенок один в квартире, а на плите варится суп. Комитет, опубликовал кадры спасения женщины. На видео специалист взбирается по неустойчивой лестнице на балкон третьего этажа, а внизу его страхует три товарища.
— С помощью аварийно-спасательного оборудования вскрыли окно, проникнув в квартиру, спасатели открыли балконную дверь. Женщина попала в квартиру, ребенок в безопасности, — поделились в комитете ГО и ЧС и ОБ администрации города Улан-Удэ.