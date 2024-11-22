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Вышла на балкон, а попасть назад уже не смогла. В Бурятии 2-летний малыш запер мать на холоде

2-летний ребенок запер мать на балконе в Бурятии.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

— Держите лестницу наверху! — кричат спасатели жительнице Улан-Удэ республики Бурятия. Женщина даже и представить не могла, что окажется в ловушке в собственной квартире. 21 ноября около 16:20 в городскую диспетчерскую службу очевидцы сообщили о запертой на балконе женщине.

— В микрорайоне Энергетик женщина вышла на балкон без верхней одежды, а 2-летний ребенок закрыл дверь изнутри, — сообщили в комитете ГО и ЧС и ОБ администрации города Улан-Удэ.

Сибирячка оказалась без верхней одежды на холоде, ребенок один в квартире, а на плите варится суп. Комитет, опубликовал кадры спасения женщины. На видео специалист взбирается по неустойчивой лестнице на балкон третьего этажа, а внизу его страхует три товарища.

— С помощью аварийно-спасательного оборудования вскрыли окно, проникнув в квартиру, спасатели открыли балконную дверь. Женщина попала в квартиру, ребенок в безопасности, — поделились в комитете ГО и ЧС и ОБ администрации города Улан-Удэ.