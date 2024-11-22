Вышла на балкон, а попасть назад уже не смогла. В Бурятии 2-летний малыш запер мать на холоде

Сибирячка оказалась без верхней одежды на холоде, ребенок один в квартире, а на плите варится суп. Комитет, опубликовал кадры спасения женщины. На видео специалист взбирается по неустойчивой лестнице на балкон третьего этажа, а внизу его страхует три товарища.