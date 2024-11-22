С бывшего замминистра обороны Иванова потребовали взыскать свыше 4 млрд рублей

Антон Филатов, бывший глава ООО «Оборонлогистика», которое курировал Тимур Иванов, проходит по делу о хищении средств у банка «Интеркоммерц». По версии следствия, в 2015 году ООО «Оборонлогистика» закупило два парома за €12,5 млн через офшорную компанию «Туринвест сервисиз лимитед». Эта же компания была использована для вывода в январе 2016 года средств из банка «Интеркоммерц» путем оформления фиктивных договоров купли-продажи принадлежащей кредитному учреждению валюты, утверждают следователи.