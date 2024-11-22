С бывшего замминистра обороны Иванова потребовали взыскать свыше 4 млрд рублей

Представители потерпевших заявили иски на предварительном следствии по делу и были приобщены к нему, сообщил ТАСС.
В начале октября в деле Тимура Иванова появились два новых эпизода. Первый из них связан с растратой 3,2 млрд руб. банка «Интеркоммерц», второй — с растратой 200 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы. Позднее их выделили в отдельное производство.
Антон Филатов, бывший глава ООО «Оборонлогистика», которое курировал Тимур Иванов, проходит по делу о хищении средств у банка «Интеркоммерц». По версии следствия, в 2015 году ООО «Оборонлогистика» закупило два парома за €12,5 млн через офшорную компанию «Туринвест сервисиз лимитед». Эта же компания была использована для вывода в январе 2016 года средств из банка «Интеркоммерц» путем оформления фиктивных договоров купли-продажи принадлежащей кредитному учреждению валюты, утверждают следователи.
Основное дело в отношении Тимура Иванова связано с реставрацией и стройкой принадлежащей ему недвижимости. По версии следствия, компании «Олимпситистрой» и «Оборонспецстрой» в обмен на выгодные заказы от Минобороны безвозмездно выполняли работы на объектах недвижимости Тимура Иванова.