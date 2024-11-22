Около 3800 киберпреступлений совершено в Хабаровске с начала года

В полицию Хабаровска обратились ещё четверо хабаровчан, в общей сложности они отдали мошенникам около 11 млн рублей. Доверчивые горожане поверили распространённым схемам с предложениями заработать на бирже и спрятать деньги на «безопасном счету», потому что якобы произошла утечка личных данных, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Житель Индустриального района Хабаровска в поисках дополнительного заработка откликнулся на объявление, которое нашел в социальных сетях. Предлагали заработать на инвестиционном рынке. Мужчина отправил по электронному адресу запрос со своими анкетными данными, вскоре ему прислали ссылку на приложение биржевой платформы. Хабаровчанин открыл брокерский счет, на который за 12 дней перевел все свои сбережения — два млн рублей. При попытке вывести деньги выяснилось, что счет заблокирован.
Трое хабаровчан перевели мошенникам почти девять млн рублей. Пенсионерка поверила звонку от мнимого сотрудника спецслужб, который сообщил, что от ее имени выписана доверенность на некоего Андрея, по которой он пытается обналичить сбережения горожанки и взять заем. Украденные деньги, по сообщению афериста, пытались отправить на финансирование террористической деятельности. Испуганную женщину собеседник отправил в банк, где она сняла сбережения, оформила кредит и перечислила на «безопасный» счет 1 млн 975 тыс. рублей. У 69-летнего директора коммерческой фирмы мошенники выманили за сутки телефонного общения три миллиона рублей.
Очередной «сотрудник спецслужб» позвонил хабаровчанину и сообщил о крупной утечке персональных данных. Чтобы избежать потери денежных средств, он посоветовал обналичить сбережения и перевести их через банкомат на «безопасный счет». О том, что «безопасных счетов» не существует, а деньги он перевел на подставные карты, потерпевший узнал уже после обращения в полицию.
Самый крупный ущерб мошенники причинили 52-летней жительнице села Казакевичево Хабаровского района. Напугав женщину историями об утечке данных, финансировании террористических организаций и уголовным преследованием, аферисты вынудили ее отправиться в Хабаровск. В краевом центре потерпевшая взяла 1 миллион 900 тысяч рублей в кредит, а также обналичила 2 миллиона рублей собственных сбережений. Полученную сумму безработная заявительница отправила по указанным аферистами реквизитам.
— В этом году мы наблюдаем серьезный рост киберпреступлений по сравнению с прошлым годом. За 10 месяцев зафиксировано около 3 800 таких преступлений, из них — более 700 краж денег с карт. В 1 700 случаях жертвы сами помогали преступникам: передавали персональные данные, снимали деньги или брали кредиты, а потом переводили средства на «безопасные счета»; называли четырехзначные коды, с помощью которых правонарушители получали доступ к телефонам потерпевших, их аккаунтам на «Госуслугах». Такие преступления сложно расследовать, потому что их совершают организованные группы, в распоряжении которых современное оборудование, целые колл-центры, размещенные, как правило, за рубежом. Преступники проходят серьезную психологическую подготовку, чтобы воздействовать на своих жертв. Когда мошенники звонят гражданам, они точно знают, как с ними разговаривать, какой тембр голоса и лексику использовать, чтобы жертва поверила и отдала свои сбережения, — рассказал старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по г. Хабаровску Кирилл Блинов.