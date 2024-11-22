Около 3800 киберпреступлений совершено в Хабаровске с начала года

— В этом году мы наблюдаем серьезный рост киберпреступлений по сравнению с прошлым годом. За 10 месяцев зафиксировано около 3 800 таких преступлений, из них — более 700 краж денег с карт. В 1 700 случаях жертвы сами помогали преступникам: передавали персональные данные, снимали деньги или брали кредиты, а потом переводили средства на «безопасные счета»; называли четырехзначные коды, с помощью которых правонарушители получали доступ к телефонам потерпевших, их аккаунтам на «Госуслугах». Такие преступления сложно расследовать, потому что их совершают организованные группы, в распоряжении которых современное оборудование, целые колл-центры, размещенные, как правило, за рубежом. Преступники проходят серьезную психологическую подготовку, чтобы воздействовать на своих жертв. Когда мошенники звонят гражданам, они точно знают, как с ними разговаривать, какой тембр голоса и лексику использовать, чтобы жертва поверила и отдала свои сбережения, — рассказал старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по г. Хабаровску Кирилл Блинов.