Суд арестовал имущество бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева

Суд в российской столице арестовал имущество бывшего заместителя губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, который получил 13 колонии колонии по делу о растрате и мошенничестве.
Стоимость имущества составляет около миллиарда рублей.
«На имущество Лавленцева наложен обеспечительный арест на общую сумму 992 миллиона 195 тысяч рублей. Обеспечительный арест сохранить до вступления в силу настоящего приговора суда», — говорится в документе, который цитирует ТАСС.
Кроме того, суд арестовал имущество второго фигуранта дела Игоря Забирана. Речь идёт о сумме 408 миллионов рублей.
В документе говорится, что арестованы доли Лавленцева в ряде компаний, а также земельные участки в Московской и Тверской областях. Кроме того, фигурант владел объектами недвижимости в столице и Подмосковье, среди которых был собственный тир.
Ранее сообщалось, что Лавленцев будет отбывать наказание в колонии общего режима. Помимо этого, суд обязал его выплатить штраф в 132 миллиона рублей.
Бывший гендиректор «СКА Арены» Игорь Забиран получил к 7,5 года колонии и должен выплатить штраф в 54 миллиона рублей.