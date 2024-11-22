Еще трех вандалов задержали в Астане

Так, в вечернее время 12 ноября мужчина 32-х лет в здании университета ударил от злости деревянную дверь и повредил ее.
Ночью 17 ноября 37-летний гражданин, находясь в здании полиции, в дежурной части рукой разбил окно.
Вечером 18 ноября 42-летний горожанин повредил чужую машину. Спустя несколько часов другой мужчина 36 лет, будучи пьяным, уже в другом районе также повредил автомобиль.
Все троих нашли и привлекли к административной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 147−1 КРКоАП), где ущерб не превышает сумму 200 МРП или 690 тысяч тенге.
С начала года в Астане проводятся профилактические работы в рамках акции «Стоп, вандал», которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, жители города. Цель акции — пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице.
С начала года суд уже наказал свыше 270 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений. Все они были привлечены к ответственности.