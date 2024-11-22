Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще трех вандалов задержали в Астане

В Астане продолжается активная работа по пресечению актов вандализма и нарушений общественного порядка. Полицейские нашли и привлекли к ответственности очередных вандалов, передает ИА El.kz со ссылкой на городской акимат.

Источник: EL.kz

Так, в вечернее время 12 ноября мужчина 32-х лет в здании университета ударил от злости деревянную дверь и повредил ее.

Ночью 17 ноября 37-летний гражданин, находясь в здании полиции, в дежурной части рукой разбил окно.

Вечером 18 ноября 42-летний горожанин повредил чужую машину. Спустя несколько часов другой мужчина 36 лет, будучи пьяным, уже в другом районе также повредил автомобиль.

Все троих нашли и привлекли к административной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 147−1 КРКоАП), где ущерб не превышает сумму 200 МРП или 690 тысяч тенге.

С начала года в Астане проводятся профилактические работы в рамках акции «Стоп, вандал», которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, жители города. Цель акции — пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице.

С начала года суд уже наказал свыше 270 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений. Все они были привлечены к ответственности.