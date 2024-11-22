Дети выбегали из кабинета: в школе Находки телефон загорелся прямо на уроке

В школе № 11 в Находке прямо на уроке химии у одного из учеников загорелся телефон. По крайней мере, так заявил автор ролика, на котором видно, как из задымленного класса выбегают дети. В учебном заведении информацию не подтвердили, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Судя по кадрам, все произошло в кабинете химии. На уроке находились ученики 9 класса. На видео можно заменить не только детей, покидающих кабинет, но и учительницу. Женщина что-то быстро убирала с пола. Предположительно, тот самый загоревшийся смартфон.
«Комсомолка» связалась с представителями школы, чтобы узнать, в порядке ли ребенок, у которого сгорела техника. Ведь телефон мог неожиданно взорваться прямо в руках, но на вопрос нам ответили следующее:
«Комментариев не будет. Мало ли что вы там увидели на этой видеозаписи».
Сообщений в Главное управление МЧС России по Приморскому краю об этой ситуации не поступало. Также нет пока что новостей о пострадавших. Если все-таки кто-то поранился, ситуация не останется без внимания полиции.
Ранее «КП» писала, что телефон, сделанный во Владивостоке, взорвался в руках у жителя Екатеринбурга. Мужчина получил ожоги.