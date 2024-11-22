Дети выбегали из кабинета: в школе Находки телефон загорелся прямо на уроке

В школе № 11 в Находке прямо на уроке химии у одного из учеников загорелся телефон. По крайней мере, так заявил автор ролика, на котором видно, как из задымленного класса выбегают дети. В учебном заведении информацию не подтвердили, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».