Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае пропал мужчина без мизинца на правой руке

Он исчез 19 ноября.

Источник: Соцсети

Мужчина без мизинца на правой руке пропал без вести в Пермском крае, сообщил отряд «ПрикамьеПоиск».

Радик Шарипов исчез 19 ноября.

«В этот день мужчина 1975 года рождения ушёл из дома в Чайковском. В последний раз пропавшего видели на трассе около деревни Сосново», — говорят в поисковом отряде.

Приметы: на вид 50−55 лет, рост 170−175 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волосы, на правой руке нет мизинца.

Мужчина был одет в чёрные вязаную шапку, куртку до середины бедра, спортивные штаны, а также кроссовки цвета хаки. При себе была сумка через плечо.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 8 922 345−67−02 или 112.

Ранее perm.aif.ru писал, что в Березниках нашли пропавшую в Челябинской области 17-летнюю девочку. Школьница исчезла 19 ноября в городе Аша.