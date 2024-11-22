В Пермском крае пропал мужчина без мизинца на правой руке

Мужчина без мизинца на правой руке пропал без вести в Пермском крае, сообщил отряд «ПрикамьеПоиск».
Радик Шарипов исчез 19 ноября.
«В этот день мужчина 1975 года рождения ушёл из дома в Чайковском. В последний раз пропавшего видели на трассе около деревни Сосново», — говорят в поисковом отряде.
Приметы: на вид 50−55 лет, рост 170−175 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волосы, на правой руке нет мизинца.
Мужчина был одет в чёрные вязаную шапку, куртку до середины бедра, спортивные штаны, а также кроссовки цвета хаки. При себе была сумка через плечо.
Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам:
Ранее perm.aif.ru писал, что в Березниках нашли пропавшую в Челябинской области 17-летнюю девочку. Школьница исчезла 19 ноября в городе Аша.