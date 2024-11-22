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ДТП во Владивостоке закончилось дракой

Незначительное ДТП на перекрёстке улиц Светланской и Махалина во Владивостоке вчера вечером привело к драке — пожилого водителя, ставшего виновником автоаварии, избил второй автомобилист, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В социальных сетях аварию описывали с дикими подробностями: якобы невиновный в ДТП водитель причинил пенсионеру значительные телесные повреждения: выбил зуб и сломал два ребра, причём нападавший был сотрудником правоохранительных органов.

Полиция Владивостока проводит проверку по факту аварии и драки после неё. Официальная информация от УМВД по дорожному конфликту такова: водители действительно подрались, их доставили в отдел внутренних дел, и где автомобилисты написали заявления друг на друга о причинении телесных повреждений. Из чего можно сделать вывод, что пожилой водитель с некоторой степенью успешности дал сдачи агрессору и вряд ли сам пострадал настолько сильно, как это описывали очевидцы.

Но ни один из участников дорожного конфликта сотрудником внутренних дел не является, подчеркнули в УМВД России по Владивостоку.