ДТП во Владивостоке закончилось дракой

Полиция Владивостока проводит проверку по факту аварии и драки после неё. Официальная информация от УМВД по дорожному конфликту такова: водители действительно подрались, их доставили в отдел внутренних дел, и где автомобилисты написали заявления друг на друга о причинении телесных повреждений. Из чего можно сделать вывод, что пожилой водитель с некоторой степенью успешности дал сдачи агрессору и вряд ли сам пострадал настолько сильно, как это описывали очевидцы.