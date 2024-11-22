36-летний хабаровчанин потерял 1 334 000 рублей после звонка из Телеграма

В Хабаровске житель микрорайона Красная Речка обратился в полицию с заявлением о краже крупной суммы денег, сообщает «АиФ-Дальинформ».
36-летний мужчина потерял 1 334 000 рублей из личных сбережений после того, как поверил телефонному мошеннику.
По словам пострадавшего, ему позвонили через мессенджер Telegram. Звонивший представился сотрудником сотовой компании и сообщил о необходимости обновления сим-карты. Для этого он предложил скачать приложение, название которого заявитель уже не помнит.
Мужчине прислали ссылку в WhatsApp, по которой он перешел и установил предложенное программное обеспечение. После этого экран телефона стал черным, устройство перестало реагировать на прикосновения.
Когда телефон вновь заработал, мужчина обнаружил, что с его банковского счета исчезли все деньги — более 1,3 миллиона рублей.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (“Кража”). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы», — сообщил Артем Поляков, заместитель начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальник полиции.
Правоохранители предупреждают: будьте осторожны, если незнакомые лица требуют устанавливать приложения или переходить по подозрительным ссылкам. Не совершайте таких действий без проверки.