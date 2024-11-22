В Новосибирске осудили гадалку за снятие порчи

В апреле мошенница оказала «магическую» услугу местной жительнице. Она, представившись гадалкой, сообщила ей о наличии порчи и предложила провести обряд. Доверчивая сибирячка согласилась. Правда, после волшебных манипуляций экстрасенс попросила в знак благодарности перевести 9 тысяч рублей.