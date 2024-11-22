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В Новосибирске осудили гадалку за снятие порчи

За «магическую услугу» женщина попросила отблагодарить ее деньгами.

Источник: AP 2024

В Новосибирске осудили 31-летнюю женщину за мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 22 ноября.

В апреле мошенница оказала «магическую» услугу местной жительнице. Она, представившись гадалкой, сообщила ей о наличии порчи и предложила провести обряд. Доверчивая сибирячка согласилась. Правда, после волшебных манипуляций экстрасенс попросила в знак благодарности перевести 9 тысяч рублей.

Когда «магическая пелена» спала с глаз женщины, она поняла, что попала в руки мошенницы. Сибирячка обратилась в полицию.

— С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов, — рассказали в прокуратуре.

Арина ВЛАСЕНКО.