В Новосибирске осудили гадалку за снятие порчи

В Новосибирске осудили 31-летнюю женщину за мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 22 ноября.
В апреле мошенница оказала «магическую» услугу местной жительнице. Она, представившись гадалкой, сообщила ей о наличии порчи и предложила провести обряд. Доверчивая сибирячка согласилась. Правда, после волшебных манипуляций экстрасенс попросила в знак благодарности перевести 9 тысяч рублей.
Когда «магическая пелена» спала с глаз женщины, она поняла, что попала в руки мошенницы. Сибирячка обратилась в полицию.
— С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов, — рассказали в прокуратуре.
Арина ВЛАСЕНКО.