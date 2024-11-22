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Опубликована сводка происшествий за сутки в Красноярском крае

О последних пожарах в крае рассказали в телеграм-канале МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Всего за день произошло 9 возгораний. В результате обошлось без погибших, пострадал 1 человек.

Так, из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печи произошел пожар в жилом доме в поселке Приреченск. Пострадал мужчина. Площадь возгорания составила 3 кв.м., и огонь был потушен самостоятельно до приезда пожарных. В результате пожара повреждены мебель и стена печи.

В деревне Кузнецово Березовского района также произошел пожар в жилом доме. Причиной возгорания стало короткое замыкание в электроприборе, в результате чего сгорела крыша, а также были повреждены перекрытия и стены внутри дома на площади 120 кв.м. Для тушения пожара были задействованы 4 единицы техники и 13 сотрудников.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на выходные в Красноярске.

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