Опубликована сводка происшествий за сутки в Красноярском крае

Всего за день произошло 9 возгораний. В результате обошлось без погибших, пострадал 1 человек.
Так, из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печи произошел пожар в жилом доме в поселке Приреченск. Пострадал мужчина. Площадь возгорания составила 3 кв.м., и огонь был потушен самостоятельно до приезда пожарных. В результате пожара повреждены мебель и стена печи.
В деревне Кузнецово Березовского района также произошел пожар в жилом доме. Причиной возгорания стало короткое замыкание в электроприборе, в результате чего сгорела крыша, а также были повреждены перекрытия и стены внутри дома на площади 120 кв.м. Для тушения пожара были задействованы 4 единицы техники и 13 сотрудников.
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