Опубликована сводка происшествий за сутки в Красноярском крае

В деревне Кузнецово Березовского района также произошел пожар в жилом доме. Причиной возгорания стало короткое замыкание в электроприборе, в результате чего сгорела крыша, а также были повреждены перекрытия и стены внутри дома на площади 120 кв.м. Для тушения пожара были задействованы 4 единицы техники и 13 сотрудников.