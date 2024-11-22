Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич вынес из магазина мимо кассы продуктов на 6 тысяч рублей

47-летнего омича задержали по подозрению в двух кражах.

Источник: РИА "Новости"

Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омску.

В первом случае мужчина вынес, не оплатив, из магазина на улице 70 лет Октября сыр, кофе и шоколад. Во втором — из торговой точки на улице Ватутина украл мобильный работника, который тот оставил без присмотра. Суммы ущерба составили 6 тысяч рублей и 18 тысяч рублей соответственно.

После задержания омич рассказал, что продукты питания незаметно пронёс мимо кассы, а сотовый телефон положил в карман и ушёл. Позже он продал гаджет случайному прохожему за 2,5 тысячи рублей. Возбуждены уголовные дела.