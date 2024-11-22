Омич вынес из магазина мимо кассы продуктов на 6 тысяч рублей

В первом случае мужчина вынес, не оплатив, из магазина на улице 70 лет Октября сыр, кофе и шоколад. Во втором — из торговой точки на улице Ватутина украл мобильный работника, который тот оставил без присмотра. Суммы ущерба составили 6 тысяч рублей и 18 тысяч рублей соответственно.