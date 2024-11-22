Сибиряк согласился на предложение манящей незнакомки из Китая и потерял 1,5 миллиона

За все время «заработка» мужчина перевел на неизвестные счета более 1,5 миллиона рублей. Причем около 200 тысяч он взял в долг у близких, а 650 тысяч рублей в кредит. Полицейские пока не раскрыли карты о том, знала ли «девушка из Китая» о мошеннической схеме. Также остается загадкой правда ли она живет в Китае. В любом случае сибиряк с ней прекратил общение.