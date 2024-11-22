Сибиряк согласился на предложение манящей незнакомки из Китая и потерял 1,5 миллиона

Еще в начале марта 36-летний холостяк из Бурятии решил попробовать сайты знакомств. Причем успешно, ведь на сервисе у мужчины завязалось общение с девушкой из Китая. Переписка с манящей незнакомкой длилась месяц, а затем она предложила заработать сибиряку на инвестициях.
— Под её руководством потерпевший скачал приложение для конвертации реальной денежной валюты в криптовалюту и открыл инвестиционный счет на одной из торговых платформ, чтобы зарабатывать на обмене криптовалют, — сообщили в ГУ МВД республики Бурятия.
Одурманенный идей «заработать» и уверенный в честности новой «подруги», сибиряк стал заключать сделки о покупке криптовалюты в приложении. Деньги он переводил на разные счета, в некоторых случаях просто по номерам телефонов. Сначала это не вызывало у него подозрений.
— Суммы колебались от 10 тысяч до 600 тысяч рублей. Так продолжалось в течение почти двух месяцев, пока в начале июля мужчина не узнал, что инвестиционный сайт является фишинговым, — поделились в ГУ МВД республики.
За все время «заработка» мужчина перевел на неизвестные счета более 1,5 миллиона рублей. Причем около 200 тысяч он взял в долг у близких, а 650 тысяч рублей в кредит. Полицейские пока не раскрыли карты о том, знала ли «девушка из Китая» о мошеннической схеме. Также остается загадкой правда ли она живет в Китае. В любом случае сибиряк с ней прекратил общение.