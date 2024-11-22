1500 машинок для майнинга изъял СК на незаконных фермах

В Следственный комитет расследует три уголовных дела об организации незаконных майнинговых ферм под Иркутском: в посёлке Молодёжный, СНТ «Ангарский берег» и ДНТ «Уютное» Иркутского района. Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе ведомства, на фермах изъяли 1500 «машинок». Тем, кто размещал устройства на фермах и не участвовал в их организации, устройства обещают вернуть.