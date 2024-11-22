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1500 машинок для майнинга изъял СК на незаконных фермах

Владельцам, которые согласятся стать свидетелями, оборудование обещают вернуть.

Источник: Следственный комитет РФ

В Следственный комитет расследует три уголовных дела об организации незаконных майнинговых ферм под Иркутском: в посёлке Молодёжный, СНТ «Ангарский берег» и ДНТ «Уютное» Иркутского района. Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе ведомства, на фермах изъяли 1500 «машинок». Тем, кто размещал устройства на фермах и не участвовал в их организации, устройства обещают вернуть.

«Уголовной ответственности за предоставление личного цифрового (майнингового) оборудования на хостинг не имеется, легальная майнинговая деятельность законодательством не запрещена», — отметили в пресс-службе ведомства. Хозяев машинок приглашают стать свидетелями по уголовным делам, после чего следователи «рассмотрят вопрос о возвращении оборудования». Ранее «АиФ-Иркутск» писали, что в регионе запретили майнить криптовалюту юридическим лицам до 2031 года.

СК