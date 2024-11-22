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В Канске после отравления в школе госпитализировали 37 человек

Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Источник: РИА "Новости"

В Канске продолжается расследование уголовного дела в связи с массовым заболеванием детей кишечной инфекцией в одной из школ (ч.1 ст. 238 УК РФ).

На 22 ноября 2024 года в Канскую межрайонную больницу были госпитализированы 37 человек, среди которых 34 ученика и 3 сотрудника школы. Предварительный диагноз у пострадавших — острая кишечная инфекция неясной этиологии.

В рамках расследования уже допросили индивидуального предпринимателя, ответственного за организацию питания в школе, а также работников пищеблока и руководство учебного заведения.

Управление Роспотребнадзора по городу Канск изъяло образцы приготовленной пищи и смывы у сотрудников, занимающихся ее приготовлением. Эти материалы направлены на микробиологическое исследование.