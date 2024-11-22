Мошенники научились звонить омичам по видеосвязи от имени мэра Шелеста

В своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест рассказал о приглашениях на видеоконференции, которые несколько дней рассылаются от его имени. Аферисты звонят человеку якобы из приёмной мэра, а после отправляют на электронную почту письмо, в котором обозначены дата и время «обращения».
«Дальнейшие действия происходят с помощью интернет-платформ для видеозвонков. Человек, которого пригласили на разговор с “мэром”, видит изображение человека, похожего на меня; ведётся диалог на тему, близкую “моему” собеседнику; беседа длится около получаса. После её окончания человеку звонит тот самый “сотрудник ФСБ”, также приглашает его поговорить онлайн, а далее по всем уже известной схеме: “ваша судьба в наших руках”, “мы вам поможем перевести деньги на безопасный счёт”, “никому ничего не говорите”
Сергей Шелест попросил омичей быть внимательными и уточнять информацию в приёмной.