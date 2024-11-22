Мошенники научились звонить омичам по видеосвязи от имени мэра Шелеста

«Дальнейшие действия происходят с помощью интернет-платформ для видеозвонков. Человек, которого пригласили на разговор с “мэром”, видит изображение человека, похожего на меня; ведётся диалог на тему, близкую “моему” собеседнику; беседа длится около получаса. После её окончания человеку звонит тот самый “сотрудник ФСБ”, также приглашает его поговорить онлайн, а далее по всем уже известной схеме: “ваша судьба в наших руках”, “мы вам поможем перевести деньги на безопасный счёт”, “никому ничего не говорите” и т. д. », — рассказал градоначальник.