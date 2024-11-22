Неизвестные пытались сломать мемориал «Вечный огонь» в Нижнеудинске

В Иркутской области неизвестные пытались сломать мемориал памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили в информационном центре СКР, глава ведомства уже взял на контроль ход и результаты доследственной проверки.
— В ноябре текущего года неустановленные лица пытались повредить газовую горелку, расположенную в горловине звезды Огня Памяти, а также другое оборудование, после чего скрылись с места происшествия, — поделились следователи.
В региональном Следкоме начали доследственную проверку. О ее движении руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить главе областного следственного управления.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области два самолета не могли приземлиться в Братске из-за густого тумана.