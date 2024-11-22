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Неизвестные пытались сломать мемориал «Вечный огонь» в Нижнеудинске

Глава СКР взял на контроль ход доследственной проверки.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области неизвестные пытались сломать мемориал памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили в информационном центре СКР, глава ведомства уже взял на контроль ход и результаты доследственной проверки.

— В ноябре текущего года неустановленные лица пытались повредить газовую горелку, расположенную в горловине звезды Огня Памяти, а также другое оборудование, после чего скрылись с места происшествия, — поделились следователи.

В региональном Следкоме начали доследственную проверку. О ее движении руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить главе областного следственного управления.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области два самолета не могли приземлиться в Братске из-за густого тумана.