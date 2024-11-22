«Земля ушла из-под ног, а потом — резкая боль»: 18-летняя девушка упала в открытый люк в Иркутске

— Этот люк простоял открытым довольно длительное время, кажется, больше месяца, — рассказал очевидец. — Так как он расположен на дороге, его постоянно выворачивали грузовые машины, которые подъезжают к «Баргузину». Это и мусоровозы, и грузовики с доставкой товара. Я уже сам поправлял его пару раз, но грузовики, когда разворачиваются задом, задевают его и опять переворачивают. Ограждения тоже периодически сбивали и оттаскивали машины. Хотелось бы конечно, чтобы колодец, наконец, починили.