«Земля ушла из-под ног, а потом — резкая боль»: 18-летняя девушка упала в открытый люк в Иркутске

Поговорка «провалиться сквозь землю» для 18-летней Анжелики приобрело новый смысл. Буквальный! Она возвращалась домой после вечерней прогулки вместе с сестрой и племянником. Шли по дороге за кинотеатром «Баргузин», не торопились и просто болтали. На улице вечер, темно. Девушка заметила на пути ограждение, захотела обойти и неожиданно земля из-под ног ушла… Несколько секунд в свободном падении, а потом резкая боль в локте.
Все случилось молниеносно, Анжелика и опомниться не успела. Но реакция у нее, что надо, успела ухватиться за самый край колодца. Благодаря этому не свалилась на двухметровую глубину, а именно такая у колодца. Иркутянка отделалась содранным локтем, синяком на бедре, его заработала, ударившись об лестницу внутри люка и, конечно же, испугом. Выбраться помогла сестра. Что было бы, если на месте девушки оказался маленький ребенок? Страшно представить. А ведь такое развитие событий весьма возможно.
По словам жителей, опасная ловушка там была не первый день. Открытым колодец простоял почти полтора месяца и оставалось только ждать, кто первый не заметит его под ногами.
Люк стоял открытым полтора месяца. Елена ПАЛЬШИНА.
Опасный люк спрятался на пересечении дорог, между кинотеатром «Баргузин» и домом 107а/3. Стоит пояснить, проезд внутриквартальный. Да, движение здесь не такое интенсивное. Активно пользуются дорогой, собственно, жители самого ЖК, расположенного рядом. Кроме того, поскольку с этой стороны располагается один из служебных входов в кинотеатр «Баргузин» нередко сюда проезжают больше машины, выполняя доставки. Но и пешеходы нередко пользуются проездом, как тротуаром.
— Этот люк простоял открытым довольно длительное время, кажется, больше месяца, — рассказал очевидец. — Так как он расположен на дороге, его постоянно выворачивали грузовые машины, которые подъезжают к «Баргузину». Это и мусоровозы, и грузовики с доставкой товара. Я уже сам поправлял его пару раз, но грузовики, когда разворачиваются задом, задевают его и опять переворачивают. Ограждения тоже периодически сбивали и оттаскивали машины. Хотелось бы конечно, чтобы колодец, наконец, починили.
После падения Анжелики в колодец, люк действительно закрыли, а прилегающую вокруг территорию заасфальтировали. В этом корреспондент КП-Иркутск убедилась лично.
— Я слышал, что в этот люк упала девушка. Это неудивительно, в темное время ходить тут было опасно. В понедельник приехали рабочие заделали люк. Но зачем было доводить до такого? Почему нельзя было заделать раньше? — рассказывает Дмитрий, местный житель.
Только сейчас люк наконец отремонтировали. Елена ПАЛЬШИНА.
ВАЖНО!
Как определить виновного.
Чтобы понять в какую именно организацию стоит обратиться если вы заметили открытый люк, нужно сначала выяснить, кому принадлежит территория, на которой он расположен. Если в вашем дворе или на территории многократного дома, можно сразу обратиться в управляющую компанию. Рекомендуется направить заявление на имя её руководителя. Если территория общественная, — муниципалитет или организация.
КОММЕНТАРИЙ ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТА.
— Поступила информация, что над одной из наших тепловых камер, где идет ремонт, сдвинуто ограждение. Притом что мы, при начале работ выставили его в полном соответствии с нормами. После получения сигнала ограждение было приведено в порядок. Ремонт также был завершен по графику, 18 ноября люк был заменен, — заметили специалисты участка тепловых сетей.
КОМПЕТЕНТНО.
Андрей Пантелеев, юрист:
— Что делать, если вы провалились в открытый люк? Сначала нужно попытаться выбраться. Оглядитесь вокруг и найдите лестницу или скобы в стене, по которым можно подняться наверх. Если самостоятельно справиться с подъемом не удается, громко кричите, привлекайте внимание проходящих мимо людей. Они помогут выбраться, а при необходимости вызовут спасателей и скорую помощь.
Далее необходимо вызвать полицию. Они должны составить протокол с указанием конкретного адреса, где был расположен открытый люк. Копию протокола возьмите себе — она пригодится, если вы будете подавать иск в суд.
Далее обязательно обратитесь к врачу. Он зафиксирует полученные травмы и выдаст справку. На основании этих документов можно потребовать от виновников компенсации физического и морального вреда, а также затраченных на лечение средств. А теперь о том, как искать виновных, кто они. Надо, конечно же, выяснить, кому принадлежит люк.