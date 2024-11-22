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Двух самарцев лишили свободы на 15 лет за производство наркотиков

В Самаре двое мужчин оборудовали в частном доме лабораторию по производству наркотика.

Источник: Комсомольская правда

Осенью 2023 года в Самаре двое местных жителей оборудовали в доме на территории частного сектора в Красноглинском районе лабораторию по производству наркотического средства. Им уже вынесли приговор. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Мужчины купили дом специально для этого. Их преступную деятельность пресекли сотрудниками правоохранительных органов. Было изъято более 9 кг наркотиков», — рассказали в пресс-службе.

Самарцев обвинили в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере. Самарский областной суд лишили свободы на 15 лет каждого. Они отправятся отбывать наказание в исправительную колонию строгого режима.

Помимо этого, в доход государства конфисковали имущество осужденных, в том числе автомобиль и земельный участок стоимостью более 800 тысяч рублей.