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Грузовик опрокинулся в Минске из-за выбежавшей на дорогу косули

В Минске водитель грузовика хотел избежать наезда на косулю, в результате машина опрокинулась.

Источник: Мингорисполкома

Водитель грузовика в Минске хотел избежать наезда на косулю, в результате машина опрокинулась. ДТП, как сообщили в ГАИ, произошло утром в четверг, 21 ноября 2024 года.

Около 7.20 автомобиль «МАЗ» двигался по Заславскому шоссе. В какой-то момент вблизи дома № 33 по улице Уручской сидевший за рулем 42-летний водитель осуществил маневрирование с целью предотвращения наезда на внезапно выбежавшую на проезжую часть косулю.

В результате вынужденного неожиданного маневра грузовик опрокинулся.

К счастью, в аварии никто не пострадал, «МАЗ» получил механические повреждения.