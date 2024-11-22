Грузовик опрокинулся в Минске из-за выбежавшей на дорогу косули

Около 7.20 автомобиль «МАЗ» двигался по Заславскому шоссе. В какой-то момент вблизи дома № 33 по улице Уручской сидевший за рулем 42-летний водитель осуществил маневрирование с целью предотвращения наезда на внезапно выбежавшую на проезжую часть косулю.